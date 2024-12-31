Подсчитано, каким должен быть вклад, чтобы жить на проценты от него

Жить на проценты от вклада возможно, однако размер такого депозита будет зависеть от двух основных параметров: уровня расходов (бюджета домохозяйства) и ставок по вкладам, рассказал главный аналитик Банки.
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