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Аргументы и Факты

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Рыбак Расохин спрогнозировал обилие тунца в Приморье в ближайшие 5 лет

Рыбак Расохин спрогнозировал обилие тунца в Приморье в ближайшие 5 лет

Благоприятные условия для голубого тунца у берегов Приморья могут сохраняться ещё пять-шесть лет, рассказал ИА PrimaMedia профессиональный рыбак Данила Расохин.

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