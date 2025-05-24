На предприятии Тульской области из-за атаки БПЛА повреждена ёмкость с кислотой

На предприятии Новомосковска в Тульской области в результате атаки украинского беспилотника была повреждена ёмкость с кислотой, при этом превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зарегистрировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
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