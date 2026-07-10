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Царьград

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США и Германия согласовали поставки ракет Tomahawk и установок Typhon

США и Германия согласовали поставки ракет Tomahawk и установок Typhon

Министры обороны США и Германии договорились о поставке в Берлин ракет Tomahawk и установок Typhon. Это ставит перед Россией необходимость симметричного ответа, что, вероятно, потребует развертывания установок ОТРК «Искандер».

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