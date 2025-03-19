Си Цзиньпин высоко оценил самобытную культуру национальности дун в этнической деревне

Гуйян, 18 марта /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в понедельник во второй половине дня посетил деревню национальности дун в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и высоко оценил самобытную культуру национальности дун, назвав ее "глубоко традиционной и удивительно стильной".