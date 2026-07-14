Мария Львова-Белова: Исправившим свою жизнь родителям надо возвращать детей и давать второй шанс

Институт уполномоченных по правам ребенка получил за год более 100 тысяч обращений. От чего сегодня приходится защищать детей? О чем просят детского правозащитника? Как уберечь детей от уловок мошенников? Детский омбудсмен Мария Львова-Белова направила президенту доклад о защите прав детей в 2025 году и ответила на вопросы "РГ".