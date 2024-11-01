Посмотрев нашумевшее «Слово пацана», многие обратили внимание на одну обидную деталь.
Три случая, когда мужчины могут врать женщинам, и не стыдиться этого
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Сергей С
у тёток - тоже самое + километр системной лжи,начиная с внешности ...
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10 час.
Владимир Алтайцев
оба пола хороши. достаточно посмотреть Дела судебные на Домашнем и Мире. Уж такая она хорошая да пригожая..... до замужества. А после откуда-то вылезает хищное , блядливое нутро. А копнуть поглубже, так и дети появляются у неё добрачные лет в 15-16.
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9 час.
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