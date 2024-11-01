Три случая, когда мужчины могут врать женщинам, и не стыдиться этого

Владимир Алтайцев

оба пола хороши. достаточно посмотреть Дела судебные на Домашнем и Мире. Уж такая она хорошая да пригожая..... до замужества. А после откуда-то вылезает хищное , блядливое нутро. А копнуть поглубже, так и дети появляются у неё добрачные лет в 15-16.