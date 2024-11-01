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  • Владимир Алтайцев
    оба  пола  хороши. достаточно  посмотреть  Дела  судебные  на  Домашнем и Мире. Уж такая  она  хорошая  да  пригожая....Три случая, когда...
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Три случая, когда мужчины могут врать женщинам, и не стыдиться этого

Три случая, когда мужчины могут врать женщинам, и не стыдиться этого

Посмотрев нашумевшее «Слово пацана», многие обратили внимание на одну обидную деталь.

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Комментарии
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Сергей С
у тёток - тоже самое + километр системной лжи,начиная с внешности ...
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10 час.
Владимир Алтайцев
оба  пола  хороши. достаточно  посмотреть  Дела  судебные  на  Домашнем и Мире. Уж такая  она  хорошая  да  пригожая..... до замужества. А   после  откуда-то вылезает  хищное , блядливое  нутро. А копнуть поглубже, так  и дети  появляются  у неё добрачные лет в 15-16.
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9 час.

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