События недели с Сергеем Латышевым: битва за свободу с Google, QR-кодами, мигрантами и Центробанком

Царьград победил Google: платите или проваливайте Скандальный законопроект о QR-кодах бьёт по авторитету власти Маленькие победы над QR-кодизаторами Мигранты продолжают убивать русских Лопнул главный миф о мигрантах в России – они недешёвые Кто обваливает рубль в России Набиуллина продолжает душить реальную экономику Царьград поставил Google перед выбором – триллионы или вон Начнём с прямо-таки потрясающей новости, имеющей огромное прецедентное значение не только для России, но и для всего мира: Царьград победил Google в суде.