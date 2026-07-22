Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Главком ВСУ Драпатый в своем первом обращении использовал бандеровский лозунг

Главком ВСУ Драпатый в своем первом обращении использовал бандеровский лозунг

Назначенный Владимиром Зеленским новый главком ВСУ Михаил Драпатый в своем первом обращении использовал бандеровский лозунг националистов из УНА-УНСО (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

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