Главком ВСУ Драпатый в своем первом обращении использовал бандеровский лозунг

Назначенный Владимиром Зеленским новый главком ВСУ Михаил Драпатый в своем первом обращении использовал бандеровский лозунг националистов из УНА-УНСО (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
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