Nvidia стала второй в мире компанией по объему капитализации

В 2023 году акции компании взлетели почти на 240%, а с начала этого года прибавили еще около 147%. Что повлияло на взлет стоимости производителя чипов?Капитализация производителя чипов Nvidia превысила 3 трлн долларов.
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