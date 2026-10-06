Министерство транспорта России заявило об устранении последствий атаки

Министерство транспорта России сообщило, что ресурсов достаточно для ликвидации последствий атаки безэкипажных катеров на танкер «Афрамакс Рио» у Чёрного моря.
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