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Царьград

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Министерство транспорта России заявило об устранении последствий атаки

Министерство транспорта России заявило об устранении последствий атаки

Министерство транспорта России сообщило, что ресурсов достаточно для ликвидации последствий атаки безэкипажных катеров на танкер «Афрамакс Рио» у Чёрного моря.

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