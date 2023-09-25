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Мощные удары по объектам на Украине

Мощные удары по объектам на Украине

Работают ракеты "Оникс", "Калибры", тарахтят "Герани".Пишут, что в Одессе происходит филиал ада.Пожар в отеле «Одесса».

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
браво!так держать!Город - герой Одесса  - это РОССИЯ!ждём  возвращения на  родину ОДЕССУ  ХАРЬКОВ  НИКОЛАЕВ и другие города и сёла в РОССИЮ  домой!
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13 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Все таки, пока по амерам бить не начнем, толку немного от этих ракетных ударов. Они по прежнему в контрнаступе,  значит маловато этих ударов. Необходимо что-то значительное.
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12 час.
ирина садовникова
👍
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6 час.

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