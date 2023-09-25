Мощные удары по объектам на Украине

браво!так держать!Город - герой Одесса - это РОССИЯ!ждём возвращения на родину ОДЕССУ ХАРЬКОВ НИКОЛАЕВ и другие города и сёла в РОССИЮ домой!

ЛК

Любовь Кузьмина

Все таки, пока по амерам бить не начнем, толку немного от этих ракетных ударов. Они по прежнему в контрнаступе, значит маловато этих ударов. Необходимо что-то значительное.