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Специалисты войск РХБ защиты ЮВО отработали прикрытие железнодорожных станций под Волгоградом от ударов условного противника

Специалисты войск РХБ защиты ЮВО отработали прикрытие железнодорожных станций под Волгоградом от ударов условного противника

Подразделения РХБ защиты применили термодымовые машины ТДА-3, создав в радиусе трёх километров сплошную аэрозольную завесу, благодаря чему около двух часов военная техника на железнодорожных платформах была недоступна для воздушных ударов.

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