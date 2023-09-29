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В конгрессе раскритиковали выделение $6 млрд Киеву в ущерб США

В конгрессе раскритиковали выделение $6 млрд Киеву в ущерб США

Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de Предложение включить в краткосрочный бюджет США шесть миллиардов долларов на поддержку Украины, не выделив деньги на борьбу с нелегальной миграцией, является безответственным.

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