Трамп и его команда: не очень умные, но антиукраинские

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп при назначении на должности в новой администрации руководствуется в первую очередь фактором личной преданности, а не профессиональными качествами кандидатов.
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