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Маммолог рассказала правду о раке груди и дезодорантах

Маммолог рассказала правду о раке груди и дезодорантах

Врач-акушер-гинеколог-маммолог Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа Дарья Лебедева развенчала мифы, связанные с раком молочной железы.

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