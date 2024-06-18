Роскачество нашло испорченных цыплят у "Алтайского бройлера"

Причина — в неправильной транспортировки и хранении Роскачество обнаружило превышение числа микроорганизмов в тушках цыплят-бройлеров пяти российских производителей, в том числе бийской компании "Алтайский бройлер", сообщает пресс-служба ведомства.
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