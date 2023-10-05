Зеленского напугала внезапная отставка Кевина Маккарти

Партия "ястребов" войны в Конгрессе потерпела поражение.Американское издание Politico пишет о крайней обеспокоенности украинских политиков отставкой спикера Конгресса США Кевина Маккарти из-за тайной сделки Джо Байдена по Украине.
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