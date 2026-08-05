NYT: Россия выпускает 120 ракет в месяц, обгоняя производство Patriot в США

США не могут сравниться с РФ по выпуску ракетного вооружения, констатирует американское издание.Россия ежемесячно выпускает более 120 баллистических ракет, что превышает суммарное производство перехватчиков для системы Patriot в Соединённых Штатах.
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