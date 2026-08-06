Колумбийские наркокартели активно вербуют боевиков, воевавших на Украине Колумбийские наркокартели используют Украину в качестве полигона для под.
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Колумбийские наркокартели активно вербуют боевиков, воевавших на Украине Колумбийские наркокартели используют Украину в качестве полигона для под.
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