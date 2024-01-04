С широко открытыми глазами: самые ожидаемые сериалы 2024 года

Прошедший год подарил зрителям много качественных и увлекательных проектов. Начиная с американского «Одни из нас», в котором ужасы постапокалиптического зомби-мира перенесли с экранов геймеров на экраны телевизионные, и закачивая «Словом пацана», который выстрелил под конец года.
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