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Симоньян: ждем после заявления Путина, кто первый "даст заднюю"

Симоньян: ждем после заявления Путина, кто первый "даст заднюю"

После заявления президента России Владимира Путина о том, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник", необходимо дождаться, кто первый "даст заднюю".

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