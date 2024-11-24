Разработчик Avowed “Пропускаемый контент, который игроки могут не увидеть – ос...

Разработчик Avowed “Пропускаемый контент, который игроки могут не увидеть – основа RPG”Один из разработчиков Avowed считает, что ключ к успешной RPG – не в контенте, который вы проходите, а в контенте, который вы пропускаете.
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