Европейские эксперты предлагают Норвегии «поделиться» нефтегазовыми доходами после публикации статистики за 2022 год

На Западе комментируют свежий отчёт о заработках на продаже природных ресурсов по итогам 2022 года. В этом отчёте сообщается о том, что одной из стран, доходы которых от поставок нефти и газа на мировой рынок рекордно выросли, стала Норвегия.
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