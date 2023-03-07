Военное обозрение

3 349 подписчиков

Европейские эксперты предлагают Норвегии «поделиться» нефтегазовыми доходами после публикации статистики за 2022 год

Европейские эксперты предлагают Норвегии «поделиться» нефтегазовыми доходами после публикации статистики за 2022 год

На Западе комментируют свежий отчёт о заработках на продаже природных ресурсов по итогам 2022 года. В этом отчёте сообщается о том, что одной из стран, доходы которых от поставок нефти и газа на мировой рынок рекордно выросли, стала Норвегия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх