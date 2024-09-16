Новостройка на улице Маяковского в Салехарде готова на 70%

Госстройнадзор ЯНАО проверил, как продвигается возведение многоквартирного дома в Салехарде. Об итогах инспекции рассказал заместитель начальника отдела по городу Салехард первого территориального управления службы ГСН ЯНАО Анатолий Кондыгин.
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