Независимо от того, собираетесь вы худеть, поправляться или поддерживать нынешний вес, вопрос о дневной норме калорий может внезапно застать врасплох.

Как правило, в расчет потребления калорий для человека включаются несколько аспектов: скорость метаболизма в состоянии покоя (RMR), физическая активность и термогенный эффект пищи (то есть количество калорий, которые вы сжигаете при переваривании пищи).
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