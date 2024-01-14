Независимо от того, собираетесь вы худеть, поправляться или поддерживать нынешний вес, вопрос о дневной норме калорий может внезапно застать врасплох.

﻿﻿Как правило, в расчет потребления калорий для человека включаются несколько аспектов: скорость метаболизма в состоянии покоя (RMR), физическая активность и термогенный эффект пищи (то есть количество калорий, которые вы сжигаете при переваривании пищи).