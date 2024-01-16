Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Пенсионеры вкладывают больше денег в акции

Пенсионеры вкладывают больше денег в акции

Согласно последнему опросу Bloomberg Markets Live Pulse, вкладчики пенсионных накоплений хотят иметь больше акций в своих портфелях в качестве защиты от инфляции, что потенциально может стимулировать спрос на акции по мере старения общества.

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