Пенсионеры вкладывают больше денег в акции

Согласно последнему опросу Bloomberg Markets Live Pulse, вкладчики пенсионных накоплений хотят иметь больше акций в своих портфелях в качестве защиты от инфляции, что потенциально может стимулировать спрос на акции по мере старения общества.
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