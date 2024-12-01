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Кандидат на пост президента Польши Ментцен: поляки не должны гибнуть за Украину

Польские военнослужащие не должны гибнуть за Украину. Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление сделал кандидат на пост президента Польши от ультраправой коалиции «Конфедерация» Славомир Ментцен, его слова приводит польское издание Do Rzeczy.

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