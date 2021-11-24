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В крупнейших городах Югры власти засекретили кандидатов на посты глав муниципалитетов

В крупнейших городах Югры власти засекретили кандидатов на посты глав муниципалитетов

В крупнейших городах Ханты-Мансийского автономного округа – Нижневартовске и Нефтеюганске – засекретили имена участников конкурса по отбору кандидатов на посты глав муниципалитетов.

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