В крупнейших городах Югры власти засекретили кандидатов на посты глав муниципалитетов

В крупнейших городах Ханты-Мансийского автономного округа – Нижневартовске и Нефтеюганске – засекретили имена участников конкурса по отбору кандидатов на посты глав муниципалитетов.
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