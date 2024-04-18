Колумбия выразила интерес к скорейшему вступлению в БРИКС

Страна хочет стать полноправным членом объединения Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в состав объединения БРИКС в качестве полноправного члена, продвижению её кандидатуры будет содействовать правительство Бразилии.
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