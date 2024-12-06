Такер Карлсон опубликовал большое интервью с Лавровым. Главное из заявлений главы МИД:Зеленский неадекватен, если после всех своих высказываний стремится вернуть людей русской культуры на Украину;Россия провела испытания «Орешника», чтобы продемонстрировать Западу готовность защищать свои интересы;Для достижения мира на Укра.
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