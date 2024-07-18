А что так можно было?

Как быстро заточить ножницы в домашних условиях, работает безотказно. ✔Делитесь пожалуйста этим видео с друзьями, им тоже это пригодится!!! В оригинале статьи есть видео с подробностями и ответами.
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