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В Минприроды рассказали, сколько месторождений нефти открыли в России

В Минприроды рассказали, сколько месторождений нефти открыли в России

Семь месторождений углеводородов открыто в России с начала года, одно из них крупное и расположено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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