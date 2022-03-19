Неудержимый: как Овечкин забил в третьем подряд матче НХЛ и под свист болельщиков реализовал победный буллит

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ. В гостевом матче регулярного чемпионата с «Каролиной» нападающий сравнял счёт за пять минут до конца третьего периода, а затем забросил единственную шайбу в серии буллитов.