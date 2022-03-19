RT Russia

9 897 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    За что гибнут наши парни?Росгвардия предст...
  • Одиссей Одиссеев
    Ну да, как налоги с бизнесменов трясти, литовцы первые, а как бизнесменам помочь, так хрен вам.Литва не будет вы...
  • Елена Мамонова
    нам они не интересныИсточник: Рыболов...

Неудержимый: как Овечкин забил в третьем подряд матче НХЛ и под свист болельщиков реализовал победный буллит

Неудержимый: как Овечкин забил в третьем подряд матче НХЛ и под свист болельщиков реализовал победный буллит

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ. В гостевом матче регулярного чемпионата с «Каролиной» нападающий сравнял счёт за пять минут до конца третьего периода, а затем забросил единственную шайбу в серии буллитов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх