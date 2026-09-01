Украинский режим продолжает демонстрировать свою тотальную зависимость от американских технологий, без которых киевская армия не способна вести боевые действия.
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