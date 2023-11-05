Лапорта – юному болельщику «Сосьедада» после 1:0: «Вы заслужили победу. Но «Барсе» нужны были 3 очка, это удача чемпионов» 

После игры в Сан-Себастьяне Лапорта покидал стадион и пересекся на улице с несколькими болельщиками. Юный фанат «Сосьедада» попросил Лапорту сделать селфи, тот согласился и сказал: «Вы даже заслужили победу.
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