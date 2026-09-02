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Десятки дронов против баз США: Иран начал 30-й этап операции «Молния

Десятки дронов против баз США: Иран начал 30-й этап операции «Молния» Вооружённые силы Ирана нанесли несколько ударов по американским целя.

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