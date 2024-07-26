Топ-5 самых распространенных мифов о собаках

Мифы смешные, вредные, а иногда и опасные. Собака стала другом человека почти 15 тысяч лет назад, и сегодня численность домашних собак только в нашей стране, согласно Всероссийской переписи, составляет 25,5 миллионов.
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