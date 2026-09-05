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Маленький робот-пылесос ездит верхом на большом. iRobot показала необычную модель Roomba Duo

Маленький робот-пылесос ездит верхом на большом. iRobot показала необычную модель Roomba Duo

Пока это прототип Компания iRobot показала робот-пылесос Roomba Duo. Из названия можно подумать, что это какая-то модель, у которой есть что-то двойное, но на самом деле всё интереснее.

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