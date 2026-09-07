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SPLETNIK

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Ксения Собчак появилась на дебютной обложке нового российского глянца

Ксения Собчак появилась на дебютной обложке нового российского глянца

Ксения Собчак стала героиней дебютной обложки нового российского глянцевого журнала Fashion Paper.На фото 44-летняя Собчак позирует в вечернем платье на тонких бретельках и практически с полным отсутствием макияжа.

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