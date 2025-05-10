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LentaMsk.RU

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В США одобрили масштабную поставку вооружений Киеву

Представитель конгресса США заявил о передаче Киеву 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot на Украину из Германии, […] The post В США одобрили масштабную поставку вооружений Киеву first appeared on LentaMsk.

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