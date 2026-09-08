Более 300 выездов за неделю: как росгвардейцы в Твери обеспечивали безопасность граждан

С 31 августа по 6 сентября 2026 года подразделения вневедомственной охраны Росгвардии в Тверской области продемонстрировали высокую операционную нагрузку: сотрудники совершили более 300 выездов на охраняемые объекты, откуда поступали сигналы «тревога».