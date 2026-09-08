Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Более 300 выездов за неделю: как росгвардейцы в Твери обеспечивали безопасность граждан

Более 300 выездов за неделю: как росгвардейцы в Твери обеспечивали безопасность граждан

С 31 августа по 6 сентября 2026 года подразделения вневедомственной охраны Росгвардии в Тверской области продемонстрировали высокую операционную нагрузку: сотрудники совершили более 300 выездов на охраняемые объекты, откуда поступали сигналы «тревога».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым