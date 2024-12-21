Федеральное правительство США приостановило работу

Федеральное правительство США приостанавливает работу и уходит на формальный шатдаун, поскольку американский Сенат не успел до полуночи по Вашингтону 20 декабря (8:00 мск 21 декабря) согласовать проект временного бюджета.
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