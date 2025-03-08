Умные часы Apple Watch избежали запрета на импорт в США по спору с AliveCor Претензии ...

Умные часы Apple Watch избежали запрета на импорт в США по спору с AliveCorПретензии стартапа AliveCor в части предполагаемого заимствования технологий работы с ЭКГ в часах Apple Watch рассматриваются в США различными инстанциями с 2021 года, и в начале февраля прошлого года суд уже встал на сторону Apple.