Welt: Шольц отверг кандидатуру фон дер Ляйен на пост генсека НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц не одобрил предложение госсекретаря США Энтони Блинкена выдвинуть главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на пост генерального секретаря Североатлантического альянса в том числе из-за ее антироссийской позиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии