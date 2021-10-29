Пушков предрек доллару обвал из-за решения Байдена по мигрантам

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскритиковал решение президента США Джо Байдена выплатить денежные компенсации мигрантам, которые могли пострадать от действий администрации бывшего главы государства Дональда Трампа.
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскритиковал решение президента США Джо Байдена выплатить денежные компенсации мигрантам, которые могли пострадать от действий администрации бывшего главы государства Дональда Трампа.
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