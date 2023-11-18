Honda отзовет четверть миллиона автомобилей из-за дефектов двигателей

Компании Honda и Acura отзывают для ремонта 248 999 автомобилей. Об этом сообщает motor1.com. Отзывная кампания затронет модели Honda Odyssey 2018-19 годов, Honda Pilot 2016 и 2018-19 годов, Honda Ridgeline 2017 и 2019 годов, Acura TLX 2015-20 годов и Acura MDX 2016-20 годов.