Дмитрий Скобликов: С глубоким уважением обращаюсь к вам в связи с моим назначением на пост главы администрации нашего любимого города!

С глубоким уважением обращаюсь к вам в связи с моим назначением на пост главы администрации нашего любимого города!Благодарю за оказанное доверие, только вместе мы сможем преодолевать трудности и достигать новых высот.
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