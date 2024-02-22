Глава ЕК: переговоры о вступлении Украины в ЕС отложены до лета

В Еврокомиссии (ЕК) сейчас не ожидают создания необходимой переговорной базы для обсуждений, связанных со вступлением в Евросоюз Украины, вплоть до выборов в Европарламент, которые состоятся с 6 по 9 июня.
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