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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Саггс дважды симулировал контакт с Николой Йокичем, оба получили по персональному

Джейлен Саггс дважды симулировал контакт с Николой Йокичем, оба получили по персональному

«Орландо» на своем паркете справился с «Денвером» – 124:119. В заключительной четверти Никола Йокич и Джейлен Саггс получили по персональному замечанию.

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